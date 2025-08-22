Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Angol nyelv

Thuróczy Richard
2025. 08. 22. 8:49
Thuróczy Richard Magyar Hírlap: „A világ tehát újra blokkokra szakad, de e blokkok közül az angol nyelvű világ egysége különös erővel bír. Nem pusztán a fegyverek és gazdasági érdekek kovácsolják össze, hanem a közös civilizációs alap, amelyet az évszázadok során alakított ki. Mint egy nagy, földrészeket átívelő város, amelynek utcáit az angol nyelv szavai kötik össze, s amelynek közösségi tereiben mindenki érti a másik szavát. Ez a város most lassan falakat emel a külvilággal szemben, hogy erőddé váljon.”

Földi László
Elnökök egymás között

Magyarország érdekét nekünk kell definiálni és erős hangon tudtára adni a többieknek.

