Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 21. 15:20

Így írnak ők – szeptember 21., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Lánczi Tamás, Skrabski Fruzsina, Trombitás Kristóf, Forró Péter és Kondor Katalin gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Lánczi Tamás

Magyar a legbutább

Skrabski Fruzsina

Magyar túl a csúcson

Trombitás Kristóf

DPK-találkozó

Forró Péter

Piff-puff

Kondor Katalin

A debreceni Csokonai 

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – szeptember 21., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 21., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 20., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 20., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgyilkosság

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfehér

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekRöszke

Magyar Péter tartótisztjei követeléseire le fogja dózerolni a kerítést

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„Egyszer rontunk, és VÉGE van mindennek!”

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.