Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 22. 7:36

Így írnak ők – Szeptember 22., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Dobrev Klára, Szánthó Miklós, Mandula Viktor, Hont András és Dezse Balázs gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Dobrev Klára

Dobrevnek becsípődött

Szánthó Miklós

„Szeretetország”

Mandula Viktor

Politikai abszurd

Hont András

Kicsit kisebb arcot

Dezse Balázs

Feje tetejére állt világ

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 22., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – szeptember 21., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 21., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 20., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

A szuverenitás nem kelengye

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgyilkosság

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfehér

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Erősödik a Fidesz, süllyed a Tisza

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekterrorcselekmény

A patriótákat lelövik, ugye?

Megyeri Dávid avatarja

A baloldalon nem tudják, hogy megfélemlítéssel még soha senkinek nem sikerült szabad választást nyernie Magyarországon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.