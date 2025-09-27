Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 09. 27. 7:42

Így írnak ők – Szeptember 27., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Puzsér Róbert, Parászka Boróka, Bartus László, Hont András és Mráz Ágoston Sámuel gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Puzsér Róbert

Észosztás

Parászka Boróka

„Némi kényelmetlenség”

Bartus László

Bartus nekirongyolt Dobrevnak

Hont András

Most már késő bánat, így marad

Mráz Ágoston Sámuel

Csúszdán az erkölcsi mérce

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 27., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 26., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Szeptember 26., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – szeptember 25., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekbaloldal

A kölcsönös elrettentés fontossága

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekcsőd

Budapest: teljes csőd

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzetpolitika

Nemzetpolitika a megmaradásért

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.