Politikai üldözött

Kacsoh Dániel Facebook: „Nos, van a Fekete-Győr András nevű, magát épp Magyar Péter felé illegető aktivista-politikus, aki gründolt egy Politikai Üldözöttekért Alapítvány nevű valamit – ami egyelőre látszólag nem csinál semmit. De van. A honlapján pedig ez olvasható: „Az alapítvány védelmet és segítséget nyújt mindazoknak, akiket az elnyomó Orbán-rendszer a célkeresztjébe állított.” Aha. És jönnek is a példák, köztük egy bizonyos Pankotai Lili története. Aki épp a baloldal által „fideszes janicsárképzőnek” bélyegzett Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdte meg egyetemi tanulmányait, ahol a fenntartó nevében maga Orbán Balázs kívánt neki sok sikert. Így nézne ki a politikai üldöztetés!?”