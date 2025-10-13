Így írnak ők – Október 13., délután

mezőgazdaság

Agráradó-csökkentés: jelentős segítséget kapnak a mezőgazdasági termelők

Több intézkedés is életbe lép hamarosan azok közül, amelyeket az agrárminiszter vasárnap bejelentett. Az adócsökkentés és egyéb támogatások a lehető legjobbkor érkezhetnek a gazdákhoz.