Kocsis Máté: Mi bajuk a tiszásoknak a Tisza-adós plakátokkal, ha minden vágyuk többet fizetni?

„Miért zavarja a Tisza-aktivistákat a Tisza-adós plakát? Hát Tarr Zoltán óta tudjuk, hogy minden vágyuk többet adózni” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, utalva Magyar Péter emberének a botrányos nyilatkozatára.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

Erre kár fotózkodós, plakátrongálós kihívást szervezni

– jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.

„Ha csak nem az a feladat, hogy az ukrán adatkezelőknek kedveskedjenek Ursula-portrékkal. Ez esetben jár a pont” – tette hozzá, utalva a korábbi bejegyzésére, amelyben kihívás elé állította a tiszásokat.

Borítókép: A Tisza-adós plakátot vették célba az aktivisták (Forrás: Facebook)