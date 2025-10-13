  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  Kocsis Máté: Mi bajuk a tiszásoknak a Tisza-adós plakátokkal, ha minden vágyuk többet fizetni?
Kocsis MátéTarr ZoltánTisza PártTisza-adóplakátaktivista

Kocsis Máté: Mi bajuk a tiszásoknak a Tisza-adós plakátokkal, ha minden vágyuk többet fizetni?

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ismét a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt aktivistáinak plakátrongáló akcióira.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 18:16
Kocsis Máté Facebook-oldala
„Miért zavarja a Tisza-aktivistákat a Tisza-adós plakát? Hát Tarr Zoltán óta tudjuk, hogy minden vágyuk többet adózni” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, utalva Magyar Péter emberének a botrányos nyilatkozatára.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

 

Erre kár fotózkodós, plakátrongálós kihívást szervezni

– jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.

„Ha csak nem az a feladat, hogy az ukrán adatkezelőknek kedveskedjenek Ursula-portrékkal. Ez esetben jár a pont” – tette hozzá, utalva a korábbi bejegyzésére, amelyben kihívás elé állította a tiszásokat.

Borítókép: A Tisza-adós plakátot vették célba az aktivisták (Forrás: Facebook)


