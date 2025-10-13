Kihívás elé állította a tiszás ukrán adatkárosultakat Kocsis Máté

A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-bejegyzésében szatirikus formában, egy fiktív játék ötletével, a tiszás ukrán adatkárosultaknak szánt kihívással rukkolt elő a Tisza adatszivárgási botránya után.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Mivel több tízezer magyar személyes adatai kerülhettek ukrán kezekbe a Tisza felelőtlensége miatt, egy új játékmodulnak is helye lenne a platóhuszár applikációjában” – írta Kocsis.

Bejegyzésében a politikus „Kihívás tiszás ukrán adatkárosultaknak” címmel sorolta fel az általa kitalált, pontokkal jutalmazott „feladatokat”:

Beugró szint: írj levelet Ukrajnába, hogy kéred vissza a nevedet, címedet, telefonszámodat, fotódat és ujjlenyomatodat. +25 pont

Kérj személyes időpontot emiatt az adatvédelemért felelős ukrán emberi jogi ombudsmantól. +35 pont

Küldd el magad helyett Ruszint a ráncolt dzsekijében. +100 pont

Éjszaka cselezd be magad az ukrán fejlesztő székhelyére és szerezd vissza mások adatait is. +300 pont

Döbbenj rá, hogy Magyar Péter sem ebben, sem másban nem fogja képviselni az érdekeidet és hagyd el az appot. +1000 pont

Szivárog a Tisza!

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.

Mint ismert, a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is. A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került. A magyar elhárítás és hírszerzés is folyamatosan vizsgálhatja a Tisza Párt applikációján keresztül kiszivárgott adatok ügyét.

Borítókép: Magyar Péter pártja súlyos adatszivárgási botrányba keveredett (Fotó: MW)