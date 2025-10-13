TiszaadatszivárgásKocsis Mátékihívás

Kihívás elé állította a tiszás ukrán adatkárosultakat Kocsis Máté

A Fidesz frakcióvezetője ironikus hangvételű játékötlettel állt elő a közösségi oldalán, amelyben a Tisza adatszivárgási botrányában érintetteket szólította meg.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 13. 13:40
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-bejegyzésében szatirikus formában, egy fiktív játék ötletével, a tiszás ukrán adatkárosultaknak szánt kihívással rukkolt elő a Tisza adatszivárgási botránya után. 

Oroszlány, 2025. május 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszél a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Oroszlányban 2025. május 22-én. MTI/Vasvári Tamás
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Mivel több tízezer magyar személyes adatai kerülhettek ukrán kezekbe a Tisza felelőtlensége miatt, egy új játékmodulnak is helye lenne a platóhuszár applikációjában” – írta Kocsis.

Bejegyzésében a politikus „Kihívás tiszás ukrán adatkárosultaknak” címmel sorolta fel az általa kitalált, pontokkal jutalmazott „feladatokat”:

  • Beugró szint: írj levelet Ukrajnába, hogy kéred vissza a nevedet, címedet, telefonszámodat, fotódat és ujjlenyomatodat. +25 pont
  • Kérj személyes időpontot emiatt az adatvédelemért felelős ukrán emberi jogi ombudsmantól. +35 pont
  • Küldd el magad helyett Ruszint a ráncolt dzsekijében. +100 pont
  • Éjszaka cselezd be magad az ukrán fejlesztő székhelyére és szerezd vissza mások adatait is. +300 pont
  • Döbbenj rá, hogy Magyar Péter sem ebben, sem másban nem fogja képviselni az érdekeidet és hagyd el az appot. +1000 pont

 Szivárog a Tisza!

– zárta bejegyzését Kocsis Máté. 

Mint ismert, a párt Tisza Világ elnevezésű mobilalkalmazásából több ezer magánszemély adatai kerülhettek ki a világhálóra és láthatók ott most is. A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai, működtetői között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. A férfi ungvári, és egy olyan ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozik. Ebből arra lehet következtetni, hogy Magyar Péter ukránokkal csináltatta a Tisza telefonos applikációját, ráadásul felmerül a gyanúja annak is, hogy az összes tiszás adata ukrán kézbe került. A magyar elhárítás és hírszerzés is folyamatosan vizsgálhatja a Tisza Párt applikációján keresztül kiszivárgott adatok ügyét.
Borítókép: Magyar Péter pártja súlyos adatszivárgási botrányba keveredett (Fotó: MW)


Zoe  


 

