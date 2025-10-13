Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 13. 7:31

Így írnak ők – Október 13., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Mérő Vera, Havas Henrik, Parászka Boróka, Dúró Dóra és Fodor Gábor gondolataiból tallózunk

Mérő Vera

Mérő szerint Apáti „vértahó”

Havas Henrik

„Orbán cigány kísérettel...”

Parászka Boróka

Felvezetésként levezényelték

Dúró Dóra

Magyar feleljen a kérdésekre

Fodor Gábor

A  Tisza megtorpant, a Fidesz magabiztos

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekkormány

A kampány legyen tisztességes!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekglobalizmus

Az antifák potenciális gyilkosok

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkormány

Az ellenzék magyargyűlölete

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

