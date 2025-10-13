  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Hiába a gázai béke, az olaszok óriási balhéra számítanak kedden az Izrael elleni vb-selejtező előtt
UdinetüntetésGennaro Gattuso

Hiába a gázai béke, az olaszok óriási balhéra számítanak kedden az Izrael elleni vb-selejtező előtt

Annak ellenére, hogy megszületett a gázai békemegállapodás, nem nyugszanak a kedélyek Olaszországban. Kedd este az olasz labdarúgó-válogatott Izrael ellen vív vb-selejtezőt. Udine már most forrong, ilyen körülmények között soha nem kellett játszaniuk az olaszoknak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 19:36
Udine
Senki sem tudja, mire lehet számítani a kedd esti udinei mérkőzésen Fotó: ELISA MARCHINA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy nappal az olasz és az izraeli labdarúgó-válogatott vb-selejtezője előtt forró a hangulat az északolasz városban, Udinében, ahol kedden este 20.45-től rendezik meg azt a vb-selejtezőt, amitől szinte egész Itália retteg. No nem azért, mert az olaszok ne győznék le a vendégeket, sokkal inkább azért, mert nem mindennapi körülmények várják a csapatokat.

Udine
Az olasz hatóságok a legrosszabbra is fel vannak készülve Udinében
Fotó: ELISA MARCHINA / NurPhoto

Udine forrong, legyen már vége a meccsnek

Az olasz hatóságok a legmagasabb biztonsági intézkedéseket léptették életbe. Azt már most lehet tudni, hogy a mérkőzés előtt, 17.30-kor kezdődik a tünetés a Piazza della Repubblicától. A menet két kilométeren keresztül halad majd, így érkezik meg a Piazzale Primo Maggio környékére. A város vezetése engedélyezte a felvonulást, amelyre több mint 10 ezer tüntetőt várnak.

A rendőrség mellett katonai egységeket is bevetnek a menet biztosítása érdekében. 

A stadion környékét szinte sterilizálják, azaz a pálya közelébe sem üveget, sem fémpalackokat, sem zászlórudakat nem lehet majd bevinni.

Az olasz és az izraeli válogatott szálláshelyét már most kettős kordonnal védik. Azt viszont nem engedélyezték, hogy a stadion környékén is legyenek megmozdulások. Ennek ellenére sokan arra számítanak, hogy a dühös tömeg el akar jutni a pálya közvetlen közelébe is. Ezt azonban a hatóságok mindenáron meg akarják akadályozni.

Az olasz kapitány aggodalma

Gennaro Gattuso, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfői sajtótájékoztatóján kitért arra, mi várható. Hangsúlyozta, hogy minden tüntetőt tiszteletben tart, ugyanakkor azt kérte, hogy a meccs ne erről szóljon. Azaz a stadionban ne folytatódjanak a megmozdulások, tiltakozások. 

Az udinei pályán nem lesz telt ház, ezt sem a FIFA, sem az Olasz Labdarúgó-szövetség nem engedélyezte.

Gattuso félelme egyébként nem alaptalan: hétfőn több olyan nyilatkozat jelent meg, amelyben azt írták, hogy az utcákon tüntetők létszáma meghaladja majd a stadionba érkező szurkolók számát. Hétfő estig mindössze 8000 jegyet adtak el a mérkőzésre.

Head Coach of Italy, Gennaro Gattuso, speaks during the press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Israel and Italy at Nagyerdei Stadium in Debrecen, Hungary, on September 8, 2025. (Photo by Giacomo Cosua/NurPhoto) (Photo by Giacomo Cosua / NurPhoto via AFP)
Gennaro Gattuso, az olaszok szövetségi kapitánya
Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto

A városban lakókat, különösen a boltok üzemeltetőit arra szólították fel, hogy kedden a szokottnál korábban zárjanak be. Azért van erre szükség, mert egyes szélsőséges csoportok előre be nem jelentett akcióra is készülhetnek, amelyet előre nehéz kiszámítani. A tüntetés útvonalán minden utcai asztalt és széket el kell távolítani. 

Drónokkal és helikopterekkel figyelik majd a menetet, az utak mentén pedig betonelemeket helyeznek el, megakadályozva azt, hogy a tüntetők kitörjenek a védett és ellenőrzött útvonalról.

Közben Rómában sem nyugszanak a kedélyek. Hétfőn az Olasz Labdarúgó-szövetség székháza előtt jelentek meg tüntetők. Hatalmas táblákat emeltek a magasba, ezeken az állt, hogy a FIFA azonnal zárja ki Izraelt a vb-selejtezőről. Ez azonban eddig sem történt meg és várhatóan ezután sem fog.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.