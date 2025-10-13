Hiába a gázai béke, az olaszok óriási balhéra számítanak kedden az Izrael elleni vb-selejtező előtt

Egy nappal az olasz és az izraeli labdarúgó-válogatott vb-selejtezője előtt forró a hangulat az északolasz városban, Udinében, ahol kedden este 20.45-től rendezik meg azt a vb-selejtezőt, amitől szinte egész Itália retteg. No nem azért, mert az olaszok ne győznék le a vendégeket, sokkal inkább azért, mert nem mindennapi körülmények várják a csapatokat.

Az olasz hatóságok a legrosszabbra is fel vannak készülve Udinében

Fotó: ELISA MARCHINA / NurPhoto

Udine forrong, legyen már vége a meccsnek

Az olasz hatóságok a legmagasabb biztonsági intézkedéseket léptették életbe. Azt már most lehet tudni, hogy a mérkőzés előtt, 17.30-kor kezdődik a tünetés a Piazza della Repubblicától. A menet két kilométeren keresztül halad majd, így érkezik meg a Piazzale Primo Maggio környékére. A város vezetése engedélyezte a felvonulást, amelyre több mint 10 ezer tüntetőt várnak.

A rendőrség mellett katonai egységeket is bevetnek a menet biztosítása érdekében.

A stadion környékét szinte sterilizálják, azaz a pálya közelébe sem üveget, sem fémpalackokat, sem zászlórudakat nem lehet majd bevinni.

Az olasz és az izraeli válogatott szálláshelyét már most kettős kordonnal védik. Azt viszont nem engedélyezték, hogy a stadion környékén is legyenek megmozdulások. Ennek ellenére sokan arra számítanak, hogy a dühös tömeg el akar jutni a pálya közvetlen közelébe is. Ezt azonban a hatóságok mindenáron meg akarják akadályozni.

Az olasz kapitány aggodalma

Gennaro Gattuso, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfői sajtótájékoztatóján kitért arra, mi várható. Hangsúlyozta, hogy minden tüntetőt tiszteletben tart, ugyanakkor azt kérte, hogy a meccs ne erről szóljon. Azaz a stadionban ne folytatódjanak a megmozdulások, tiltakozások.

Az udinei pályán nem lesz telt ház, ezt sem a FIFA, sem az Olasz Labdarúgó-szövetség nem engedélyezte.

Gattuso félelme egyébként nem alaptalan: hétfőn több olyan nyilatkozat jelent meg, amelyben azt írták, hogy az utcákon tüntetők létszáma meghaladja majd a stadionba érkező szurkolók számát. Hétfő estig mindössze 8000 jegyet adtak el a mérkőzésre.

Gennaro Gattuso, az olaszok szövetségi kapitánya

Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto

A városban lakókat, különösen a boltok üzemeltetőit arra szólították fel, hogy kedden a szokottnál korábban zárjanak be. Azért van erre szükség, mert egyes szélsőséges csoportok előre be nem jelentett akcióra is készülhetnek, amelyet előre nehéz kiszámítani. A tüntetés útvonalán minden utcai asztalt és széket el kell távolítani.

Drónokkal és helikopterekkel figyelik majd a menetet, az utak mentén pedig betonelemeket helyeznek el, megakadályozva azt, hogy a tüntetők kitörjenek a védett és ellenőrzött útvonalról.

Közben Rómában sem nyugszanak a kedélyek. Hétfőn az Olasz Labdarúgó-szövetség székháza előtt jelentek meg tüntetők. Hatalmas táblákat emeltek a magasba, ezeken az állt, hogy a FIFA azonnal zárja ki Izraelt a vb-selejtezőről. Ez azonban eddig sem történt meg és várhatóan ezután sem fog.