Migránscsempész okozott balesetet Ausztriában

Magyar rendőrök által üldözött embercsempész okozott 11 sérültet eredményező balesetet a burgenlandi Mosontarcsa (Andau) térségében hétfőre virradóra – közölte az osztrák rendőrség. A rendőrök még Magyarország területén fel akarták tartóztatni a járművet, de az embercsempész elmenekült és Ausztria területén balesetezett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 20:29
Autóbalesetet okozott egy embercsempész Ausztriában
Autóbalesetet okozott egy embercsempész Ausztriában Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
A tájékoztatás szerint a magyar rendőrség üldözte a pakisztáni származású sofőrt a határon át Ausztria területére, ahol egy mezőgazdasági épületnek hajtott és beszorult járművébe. Az autóban Törökországból és Afganisztánból származó migránsok voltak.

Fotó: CHRISTINE VINCON / DPA

A balesetben megsérült illegális bevándorlók között két kislány is volt.

A rendőrök még Magyarország területén fel akarták tartóztatni a járművet, de az embercsempész elmenekült, majd elvesztette ellenőrzését a járműve felett, és az épületnek hajtott. A súlyosan sérült pakisztáni állampolgárt a tűzoltóságnak kellett a roncsból kiszabadítania, majd helikopterrel kórházba szállították. A férfit őrizetbe vették.

Helmut Marban rendőrségi szóvivő szerint az idén mintegy 2500 migránst és négy embercsempészt fogtak el Burgenlandban.

