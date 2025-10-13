A tájékoztatás szerint a magyar rendőrség üldözte a pakisztáni származású sofőrt a határon át Ausztria területére, ahol egy mezőgazdasági épületnek hajtott és beszorult járművébe. Az autóban Törökországból és Afganisztánból származó migránsok voltak.
Migránscsempész okozott balesetet Ausztriában
Magyar rendőrök által üldözött embercsempész okozott 11 sérültet eredményező balesetet a burgenlandi Mosontarcsa (Andau) térségében hétfőre virradóra – közölte az osztrák rendőrség. A rendőrök még Magyarország területén fel akarták tartóztatni a járművet, de az embercsempész elmenekült és Ausztria területén balesetezett.
A balesetben megsérült illegális bevándorlók között két kislány is volt.
A rendőrök még Magyarország területén fel akarták tartóztatni a járművet, de az embercsempész elmenekült, majd elvesztette ellenőrzését a járműve felett, és az épületnek hajtott. A súlyosan sérült pakisztáni állampolgárt a tűzoltóságnak kellett a roncsból kiszabadítania, majd helikopterrel kórházba szállították. A férfit őrizetbe vették.
Helmut Marban rendőrségi szóvivő szerint az idén mintegy 2500 migránst és négy embercsempészt fogtak el Burgenlandban.
