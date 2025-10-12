Politikai akarat kell a hatékony migrációs válságkezeléshez

Mit tanulhat Európa?

A két régió összehasonlítását célzó kérdésünkre válaszul a szakértő elmondta, hogy amit Európa tanulhat az amerikai példából, az elsősorban az, hogy rendben van, ha érvényt szereznek a bevándorlási törvényeknek. Ez az első és legfontosabb pont a szakpolitikai igazgató szerint. Szerinte szükség van az európai menekültügyi rendszer reformjára. Az Egyesült Államoknak már van egy jól működő menekültügyi rendszere, amit bár egyesek túl szigorúnak tartanak, de a lényege, hogy megnehezíti azok dolgát, akik hamis (menekültügyi) kérelmet nyújtanak be.

Ha pedig a kérelmüket elutasítják, általában elhagyják az országot. Nem mindenki, de a legtöbben

– emelte ki. Európában már egészen más a helyzet: ha valaki menedékkérelmét elutasítják, sok esetben ennek ellenére is maradhat az adott országban. A bíróságok gyakran közbelépnek, és azt mondják: a vonatkozó jogszabályok ellenére extra jogi igényeik lehetnek, vagy hazatérésük esetén emberi jogi visszaélések érhetik őket.

Ennek fényében azt mondanám, hogy az európai menekültügyi rendszer sokkal inkább válságban van, mint az amerikai.

Trump bevezette az úgynevezett „maradj Mexikóban” programot, amelynek lényege, hogy aki menedéket szeretne kapni az Egyesült Államok, annak Mexikóban kell maradnia az ügyének elbírálásáig.