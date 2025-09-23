TrumpEurópamigrációs válság

Donald Trump: Tönkreteszitek az országaitokat

Az amerikai elnök kemény üzenetet küldött Európának. Donald Trump szerint az európai országok lassan pokolra jutnak az ellenőrizetlen bevándorlás miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 21:57
Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az amerikai elnök kemény hangvételű beszédet mondott az ENSZ közgyűlésén. Donald Trump azt üzente az európai vezetőknek, hogy országaik a pokolra jutnak az ellenőrizetlen bevándorlás miatt.

Donald Trump nem kímélte az európai vezetőket
Donald Trump nem kímélte az európai vezetőket. Fotó: GettyImages


Az Egyesült Államok elnöke az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében többször is támadta Európát a bevándorlási és zöldenergia-politikája miatt.

Tönkreteszitek az országaitokat. Európa komoly bajban van. Olyan illegális bevándorlók hada tört be, amilyet még senki sem látott, illegális bevándorlók özönlenek be Európába.

– fogalmazott az elnök, valamint hozzátette: itt az ideje, hogy véget vessünk a nyitott határok kudarcba fulladt kísérletének.

Trump egyúttal igyekezett szorgalmazni az amerikaihoz hasonló bátor bevándorlásellenes fellépését, amelynek eredményeként az Egyesült Államok déli határán az átkelők száma elenyészőre csökkent.

– Ha nem állítasz meg olyan embereket, akiket még soha nem láttál, és akikkel semmi közös nincs benned, akkor az országod kudarcot fog vallani – tette hozzá Trump.

Én az Egyesült Államok elnöke vagyok, de aggódom Európa miatt. Szeretem Európát. Szeretem az európai embereket, és utálom látni, ahogy az elhibázott energiapolitika és a bevándorlás pusztítja. Ez a kétfarkú szörnyeteg mindent elpusztít, ami a nyomában jár, és ezt nem engedhetik meg maguknak

– emelte ki az elnök.
– Azért csináljátok, mert kedvesek akartok lenni, politikailag korrektek akartok lenni – mondta Trump, hozzátéve: – Elpusztítjátok az örökségeteket, ezért azonnal és határozottan át kell venniük az irányítást a bevándorlási katasztrófa és az energiakatasztrófa felett, mielőtt túl késő lenne.

– fogalmazott.

 

Trump kritikus volt

Több mint ötven percig tartó, eddigi leghosszabb közgyűlési beszédében Trump Sadiq Khant, London polgármesterét is pellengérre állította azzal, hogy a polgármester saría törvénykezést fog bevezetni lassan.

Trump beszédében az ENSZ-t is támadta többek között a meghibásodott súgógép és a migrációs válság okán is.

– Az Egyesült Nemzetek Szervezete finanszírozza a nyugati országok és határaik elleni támadást – fogalmazott Trump, aki szerint az ENSZ több száz millió dollárt különített el arra, hogy támogassa az Egyesült Államokba 2024-ben belépő több mint félmillió migránst.

– Az ENSZ-nek az a feladata, hogy megállítsa az inváziókat, nem pedig hogy létrehozza vagy finanszírozza azokat – tette hozzá Trump. Az elnök emellett megerősítette Palesztinával kapcsolatos álláspontját, mondván, hogy a palesztin állam elismerése jutalom a Hamásznak.

 

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

