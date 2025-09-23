Donald Trump: Tönkreteszitek az országaitokat

Az amerikai elnök kemény hangvételű beszédet mondott az ENSZ közgyűlésén. Donald Trump azt üzente az európai vezetőknek, hogy országaik a pokolra jutnak az ellenőrizetlen bevándorlás miatt.

Donald Trump nem kímélte az európai vezetőket. Fotó: GettyImages



Az Egyesült Államok elnöke az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében többször is támadta Európát a bevándorlási és zöldenergia-politikája miatt.

Tönkreteszitek az országaitokat. Európa komoly bajban van. Olyan illegális bevándorlók hada tört be, amilyet még senki sem látott, illegális bevándorlók özönlenek be Európába.

– fogalmazott az elnök, valamint hozzátette: itt az ideje, hogy véget vessünk a nyitott határok kudarcba fulladt kísérletének.

Trump egyúttal igyekezett szorgalmazni az amerikaihoz hasonló bátor bevándorlásellenes fellépését, amelynek eredményeként az Egyesült Államok déli határán az átkelők száma elenyészőre csökkent.