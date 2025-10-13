Tavaly nyáron egy férfi megjelent egyik rokona házánál Homrogdon, mert hallotta, hogy veszekszik valakivel. Bár senki sem hívta, úgy döntött, bemegy, és egyedül elintézi a vitát. Már az udvaron meglátta hozzátartozója ismerősét, akivel annyira elbánt, hogy súlyos testi sértés miatt indult ellene eljárás – írta meg az Origo.

Brutális támadás Homrogdon: súlyos testi sértés miatt indult eljárás (képünk illusztráció) (Fotó: MW Archívum)

Az áldozatot ellökte, aki ettől a földre zuhant. A megtámadott férfi indulatosan felállt, neki akart menni a támadójának.

A férfi ezt nem hagyta, többször arcon ütötte ököllel.

Betört az orra, eltört az arccsontja, ez súlyos testi sértés

Az áldozat olyan nagy ütéseket kapott, hogy legurult a lépcsőről. Bár a család többi tagja megpróbálta elejét venni az újabb támadásnak, a támadó csak azután volt hajlandó elhagyni a házat, hogy jól megverte kiszemelt áldozatát. A megtámadott férfi nem hagyta magát. Felkelt, és elindult támadója után, aki ismét megállította.

Combon rúgta a férfit, amitől megint a földre esett.

A bántalmazás következtében a sértettnek eltört az arccsontja és betört az orra, amelyek nyolc napon túl gyógyuló sérüléseknek minősülnek, de maradandó fogyatékosság vagy súlyosabb egészségromlás nem alakult ki – derült ki a Boon cikkéből.

Az Encsi Járási Ügyészség súlyos testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen, aki ellen próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és pártfogó felügyelet alkalmazását indítványozták.

