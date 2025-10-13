rendőrséggyermekVöröskeresztélettársak

Nyolcéves gyermeket lőtt hason a nevelőapja, a rendőrség nyomoz

A fegyvert lefoglalták.

Magyar Nemzet
Forrás: Vaol, Heute2025. 10. 13. 18:02
illusztráció Forrás: Pexels
Lövöldözés volt vasárnap este egy lakóház mögött Kaindorfban, Ausztriában – bukkant rá a Vaol a Heute cikkére. Úgy tudni, egy 31 éves férfi véletlenül megsebesítette élettársa nyolcéves gyermekét egy légpuskával.

A férfi este negyed hat környékén légpuskával lövöldözött a házuk mögött, közben a gyermek hirtelen a tűzvonalba rohant, a lövés a hasát érte. Miután a gyermeket a Vöröskereszt sürgősségi orvosi ellátásában részesítette, mentőhelikopterrel szállították a grazi állami hórházba – közölte a stájerországi állami rendőr-igazgatóság.

A rendőrség lefoglalta a légpuskát, és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel vádolják a férfit. Az ügy részleteit a Vaol cikkében olvashatja. 


Fontos híreink

