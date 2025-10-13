Lövöldözés volt vasárnap este egy lakóház mögött Kaindorfban, Ausztriában – bukkant rá a Vaol a Heute cikkére. Úgy tudni, egy 31 éves férfi véletlenül megsebesítette élettársa nyolcéves gyermekét egy légpuskával.
Nyolcéves gyermeket lőtt hason a nevelőapja, a rendőrség nyomoz
A fegyvert lefoglalták.
A férfi este negyed hat környékén légpuskával lövöldözött a házuk mögött, közben a gyermek hirtelen a tűzvonalba rohant, a lövés a hasát érte. Miután a gyermeket a Vöröskereszt sürgősségi orvosi ellátásában részesítette, mentőhelikopterrel szállították a grazi állami hórházba – közölte a stájerországi állami rendőr-igazgatóság.
A rendőrség lefoglalta a légpuskát, és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel vádolják a férfit. Az ügy részleteit a Vaol cikkében olvashatja.
