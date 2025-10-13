Sötét felhők jönnek Magyarország fölé kedden

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a felhős tájakon ennél pár fokkal magasabb, míg a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Gyenge fagy előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 14 és 18 fok között valószínű, ennél néhány fokkal hűvösebb az északkeleti tájakon lehet.