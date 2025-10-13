hőmérsékletdélnyugatiországrészfelhőzet

Sötét felhők jönnek Magyarország fölé kedden

Kiadta az előrejelzést a HungaroMet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 13. 16:45
Időjárás, idő, hidegfront. (Fotó: Pexels)
illusztráció Fotó: Pexels
Többfelé csökken a felhőzet hétfőn, de maradhatnak éjszaka is felhősebb körzetek – írja előrejelzésében a HungaroMet. Hozzáfűzik, az éjféli óráktól észak felől már nagyobb területre egyre vastagabb magas szintű felhőzet húzódik. 

Ennek ellenére kedden délelőtt még a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól már egyre többfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a délnyugati megyékben ekkor is napos maradhat az idő. Napközben főként az északkeleti országrészben fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Fokozatosan mérséklődik a légmozgás, majd kedden már csak helyenként élénkül meg az északias szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a felhős tájakon ennél pár fokkal magasabb, míg a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Gyenge fagy előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 14 és 18 fok között valószínű, ennél néhány fokkal hűvösebb az északkeleti tájakon lehet.


