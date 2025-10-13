Mátrajuharélő kövületekendemikus fajokmiocén időszakparádsasvárkuriózumbotanika

A Mátra elképesztő élő kövülete, amiből nincs még egy a világon

A miocén időszak első felében, nagyjából 20 millió éve kezdődött el az a roppant intenzív úgynevezett szigetív-vulkanizmus a kiemelkedő Kárpátok elővonalában, ami Magyarország északkeleti vidékét a Börzsöny, illetve az Északi-középhegység régióját az akkori világ legaktívabb vulkáni vidékévé tette. Hol az egyik, hol a másik tűzhányó tombolt, éjszakánként messze bevilágítva a mai Nagyalföld helyén hullámzó szubtrópusi tenger nyílt vizét, és ezek az egymást követő rendkívül heves robbanásos kitörések építették fel a hatalmas rétegvulkán, a Mátra tömegét. A 17 millió éve elkezdődött és a geológusok által csak középső riolittufa-szórásként emlegetett periódusban voltak a leghevesebbek az eruptív, vagyis a robbanásos kitörések. A vulkáni hamut messze sodorta a szél, ami vastag tufarétegként lerakódva betemette és megőrizte az utókor számára a korabeli szubtrópusi paradicsomban élt egykori növényzet, a legyező- és kúszópálmák, a magnóliák, a babér és a fahéjfák, továbbá ősi juhar és szilfélék fosszilis levélmaradványait.

2025. 10. 13. 20:46
A Mátra-hegység számos biológiai és földtani csodát rejt Fotó: Wikimedia Commons
A Mátra nemcsak Magyarország legmagasabb és egyik legszebb hegyvidéke – ami éppen ezért méltán népszerű túracélpont a természetkedvelők körében –, hanem olyan földtani és ökológiai kuriózumok tárháza is, amelyek egészen egyedülállók. Kevesen tudják, hogy a Mátra északi oldalán található hazánk egyetlen ökológiai értelemben intakt őserdeje, ami csaknem teljes egészében megőrizte az utolsó eljegesedés utáni ősi flórát. De ha már a hegység növényzetéről beszélünk, akad itt egy olyan unikális kuriózum is, aminek szó szerint nincs párja az egész világon.

A Mátra vadonja egy igazi természeti csodát rejt
A Mátra vadonja egy valódi természeti csodát rejt  Fotó: Wikimedia Commons/Susulyka 

A Mátra leglenyűgözőbb rejtélye

1952-ben egy kitűnő szakértelemmel megáldott botanikus, Papp József figyelt fel arra a magányosan álló juharfára, ami a Mátrán keresztülfutó 24-es közút parádsasvári elágazásánál árválkodott magányosan az út közelében. Papp Józsefnek feltűnt, hogy valami nem nagyon nem stimmel ezzel a különleges fával amelynek a levelei a recens juharfák leveleitől eltérően lekerekített szélűek voltak. Mivel a furcsa juharnak nem voltak a talaj közeléig lehajló ágai, a vállalkozó kedvű botanikus felmászott a közel 20 méter magas fa lombkoronájába, hogy mintákat gyűjtsön.

Az éles szemű botanikus szakembernek feltűnt, hogy valami nem stimmel a fa leveleivel  Fotó: Wikimedia Commons/Pipi69E

Ezután hosszú heteken át bújta a juharfafélékre vonatkozó összes elérhető botanikai határozókönyvet, 

de sehol sem akadt a parádsasvári juharhoz akár kicsit is hasonló recens fajra. 

A szorgos botanikus számára annyira megdöbbentő volt ez az eredmény, hogy nekilátott a már kihalt ősi juharfélék fosszíliáinak a tanulmányozásához is, hogy valamilyen leszármazási-rokonsági kapcsolatot  találjon a megfejthetetlen eredetű parádsasvári juharhoz. Ezért elkezdte a Magyar Természettudományi Múzeum és a gyöngyösi Hermann Ottó Múzeum ősnövénytani gyűjteményének aprólékos átvizsgálását is. 

A Mátra egy ősi, miocén időszaki hatalmas rétegvulkán maradványa   Fotó: Wikimedia Commons/Miaow Miaow

A fáradhatatlan kutatóra ez alkalommal rá is mosolygott a szerencse: a Mátra kialakulásának idejéből, a miocén időszak kárpáti és bádeni korából származó vulkáni tufába zárt növényi fosszíliák között ugyanis megtalálta, amit keresett, egy olyan épségben megőrződött szenes levéllenyomatot, ami szinte tökéletes egyezést mutatott a parádsasvári juhar levélstruktúrájával.

A miocén földtörténeti kor a kainozoikum, vagyis a geológiai újkor negyedik időszaka az oligocén befejeződésével 23,03 millió éve kezdődött el, és 5,3 millió éve fejeződött be. A miocént a pliocén kor követte. A miocénban folytatódott az oligocénban elkezdődött globális lehűlés, bár a maihoz képest még jóval melegebb volt a Föld átlaghőmérséklete. 

A Föld a középső miocénban  Fotó: ESA

A középső miocén fosszilis levéllenyomatok és a parádsasvári juhar recens leveleinek elemzése alapján Pap József és Greguss Pál, a neves botanikus-professzor a tudomány számára egy mindaddig ismeretlen új fajként írták le a parádsasvári juharfát, aminek a kettős nevezéktan szabályai szerint az Acer campestre acuminatilobum tudományos fajnevet adták. A mátrai ősjuhart rendszertanilag a szappanfavirágúak rendjébe (Sapindales), azon belül pedig a szappanfafélék családjába (Sapindaceae) sorolták, azt is megállapítva, hogy a parádsasvári juhar úgynevezett élő kövületnek tekinthető.

Legyezőpálmák bólogattak az azúrkék tenger partján, és elefántok trombitálása verte fel a miocén vadon csendjét

A mátrai ősjuhar élő kövületként való azonosítása annál inkább is helytállónak bizonyult, mert a faj leírását követő években kiderült, hogy sehol a világon nem létezik még egy eleven példánya; a faj kizárólag mint ősmaradvány, fosszília volt ismert a Föld más részein. 

Éppen ezért az ősjuhart a középső miocén kor csak a Mátrában megtalálható utolsó reliktumfajának tekinthetjük. 

Hogy hogyan maradhatott fenn ennek a földtörténeti múltban kihalt csoportnak az utolsó mohikánjaként, csak találgatni lehet. 

Miocén időszaki tájkép   Fotó: Stefan Sølberg, GEUS

Amikor a parádsasvári juhar ősei nagyjából 15 millió éve benépesítették a miocén időszaki Mátra lejtőit és partvidékét, a maihoz képest még merőben más képet nyújtott a táj. Noha a miocént megelőző oligocén időszakban elindult klímaromlás tovább folytatódott, ám ez a folyamat korántsem egy lassú és fokozatos lehűlés, hanem nemegyszer szélsőséges kilengésekkel jellemezhető periódus volt. Amikor a parádsasvári ősjuhar elődei benépesítették a Mátra környékét, a 16, 5 millió éve elkezdődött és 13,2 millió éve véget ért bádeni korban átmenetileg szárazabbá és forróbbá vált az éghajlat. Ez volt Magyarország földtörténetének az utolsó olyan tengeri korszaka, amikor a Kárpát-medencét kitöltő Bádeni-tenger még kapcsolatban állt a világóceánnal. 

A Bádeni-tenger partvidéki élővilágának rekonstrukciója   Fotó: Species New to Science

A Dunántúl a mai Indonéziára emlékeztető szigettenger volt, 

amelynek türkiz és kobaltszínű meleg trópusi vizéből masszív szárazulatokként emelkedtek ki a Bakony, a Pilis és a Mecsek tömbjei. Az éghajlat melegebbre váltását jól jelzi a bádeni kor ősmaradványanyaga is. A mai Etna magasságával vetekedő hatalmas sztratovulkána, a Börzsöny déli és nyugati lejtőjénél húzódó tengerpartot színpompás korallzátonyok övezték gazdag, és a mai trópusi indopacifikus faunára emlékeztető tengeri állatvilággal. A Visegrád körüli korallzátonyok körül cápák ólálkodtak; a Bádeni-tenger vizében lesett prédájára, az őscetekre minden idők leghatalmasabb húsevő cápája, a Carcharocles vagy Otodus megalodon is. 

Miocén tájkép egy víz alatt ólálkodó O. megalodonnal   Fotó: Ancient Earth

A szárazföldeket szubtrópusi növényzet ékesítette, babérok, pálmák, magnóliák, banáncserjék, örökzöld és lombhullató erdőségek borították a tengerparti tájat. A ligeterdők között őselefántcsordák, orrszarvúak, őslovak, szarvas és antilopfélék legelésztek, amelyekre félelmetes ragadozók, a medvekutya és macskafélék leselkedtek. Ehhez a varázslatos és örökre eltűnt világhoz tartozott a különleges túlélő, a mátrai ősjuhar is.

A Mátra különleges nevezetessége: az ősjuhar 

A Mátrába tervezett kirándulásokba érdemes beiktatni e világviszonylatban is egyedülálló élő kövületek megtekintését. A Parádsasváron lévő és elsőként felfedezett mintegy 20 méterre felmagasodó farelikvia 2014-ben teljesen kiszáradt, és nem hozott több friss hajtást. Ha Mátrafüredről Parádsasvárra autózunk, Sirok felé fordulva a község közigazgatási határát jelző táblától nagyjából 600 méter távolságra található meg a felfedezés egykori helyszíne közvetlenül a műút mellett, nagyjából ott, ahol a Köszörű patak a Parádi-Tarnába ömlik.

                A parádsasvári ősjuhar 2014-ig hozott új hajtásokat, ezután kiszáradt                          Fotó: Wikimedia Commons

A helyszínt a parádsasvári ősjuhar-emléktanösvényen is el lehet érni.  

A kétfelé ágazó fa egyik fele már korábban kiszáradt, de a másik még évente kihajtott egészen 2014-ig. Annak ellenére, hogy minden évben hozott termést, a magjai furcsa módon csírátlanoknak bizonyultak. Még korábban a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert szakemberei megkísérelték az ősjuhar ivartalan szaporítását, de sajnos az ez irányú kísérleteik nem vezettek eredményre.

A parádsasvári ősjuhar elszáradt törzse Fotó: Panoramio

Jó hír viszont, hogy a közelmúltban a botanikusok e valódi kuriózumnak számító reliktumfaj további öt példányát fedezték fel a Mátraalján, Aldebrő határában. Az öt reliktumfaj a község északnyugati határában található meg, mezei juharok társaságában. Az ősjuhar a Mátra területét leszámítva sehol sem lelhető fel a világon, így méltán számít az egyik legszebb hegyvidékünk igazi természeti csodájának.

A mátrai ősjuhart:

  • 1953-ban Papp József botanikus fedezte fel,
  • amelyről kiderült, hogy egy miocén időszaki kihalt juharféle olyan reliktumfaja,
  • ami a Mátrán kívül sehol másutt nem él a világon.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

