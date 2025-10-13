  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Lengyel migránsvízumbotrány: hamis egyetemi papírokkal juttatták be a migránsokat az EU-ba
migránsvízumLengyelországukránegyetemmigránsbotrány

Lengyel migránsvízumbotrány: hamis egyetemi papírokkal juttatták be a migránsokat az EU-ba

A lengyel hatóságok vádat emeltek egy lengyel–ukrán bűnszervezet tizenkét tagja ellen, akik több mint ezer hamis dokumentumot állítottak ki, hogy afrikai, ázsiai, kelet-európai és latin-amerikai migránsokat juttassanak be az Európai Unió területére – közölte a lengyel határőrség.

Szabó István
Forrás: Brussels Signal2025. 10. 13. 20:36
A Lengyel Határőrség autója Fotó: Jaap Arriens Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A migránsvízum kapcsán 2022-ben indult nyomozás eredményeként három magánegyetem is a vizsgálat középpontjába került, amelyek állítólag 120 és 1400 euró közötti összegekért adtak ki hamis felvételi igazolásokat és tanúsítványokat külföldieknek, annak ellenére, hogy nem rendelkeztek a belügyminisztérium engedélyével, írja a Brussels Signal. A vádirat szerint a gyanúsítottak szervezett bűnözői csoportban való részvétellel, illegális tartózkodás elősegítésével, okirat-hamisítással és pénzmosással vádolhatók, ami akár tízéves börtönbüntetéssel is sújtható. 

migránsvízum
Illusztráció (Fotó: AFP/Mauro Grigollo)

A bűnszervezet vezetője a wolomini Nemzetközi és Regionális Együttműködési Egyetem rektorhelyettese volt.

Migránsvízummal érkezhettek a háború elől menekülő ukrán férfiak is

A lengyel ügyészség közleménye szerint a hamis dokumentumokat több tucat országból származó személyek – oroszok, belaruszok, törökök, indiaiak, kazahok, üzbégek, kirgizek, bangladesiek, nigériaiak, szírek, algériaiak és kolumbiaiak – vásárolták meg.

Az ügy különösen érzékeny politikai következményekkel járhat, mivel a hatóságok szerint ukrán állampolgárok is éltek a hamis papírokkal, először a koronavírus-járvány idején, majd a háború kitörése után – köztük olyan férfiak is, akik így menekültek el a katonai behívás elől.

Bizonyos esetekben a külföldiek ténylegesen lengyel állampolgárságot szereztek a hamis dokumentumok alapján

– közölte az ügyészség.

A hatóságok most felülvizsgálják mindazokat a tartózkodási és állampolgársági engedélyeket, amelyeket az érintett iratok alapján hoztak.

Az elmúlt években a külföldi hallgatók száma Lengyelországban ugrásszerűen megnőtt – 2023-ban mintegy 100 ezer diák tanult az országban, ami az összes beiratkozó kilenc százalékát tette ki. A hatóságok szerint sokan a diákvízumot csupán eszközként használták, hogy munkát vállaljanak vagy tovább utazzanak az EU-n belül.

Borítókép: A lengyel határőrség autója (Fotó: NurPhoto/AFP/Jaap Arriens) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.