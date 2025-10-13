Lengyel migránsvízumbotrány: hamis egyetemi papírokkal juttatták be a migránsokat az EU-ba

A migránsvízum kapcsán 2022-ben indult nyomozás eredményeként három magánegyetem is a vizsgálat középpontjába került, amelyek állítólag 120 és 1400 euró közötti összegekért adtak ki hamis felvételi igazolásokat és tanúsítványokat külföldieknek, annak ellenére, hogy nem rendelkeztek a belügyminisztérium engedélyével, írja a Brussels Signal. A vádirat szerint a gyanúsítottak szervezett bűnözői csoportban való részvétellel, illegális tartózkodás elősegítésével, okirat-hamisítással és pénzmosással vádolhatók, ami akár tízéves börtönbüntetéssel is sújtható.
A bűnszervezet vezetője a wolomini Nemzetközi és Regionális Együttműködési Egyetem rektorhelyettese volt.
Migránsvízummal érkezhettek a háború elől menekülő ukrán férfiak is
A lengyel ügyészség közleménye szerint a hamis dokumentumokat több tucat országból származó személyek – oroszok, belaruszok, törökök, indiaiak, kazahok, üzbégek, kirgizek, bangladesiek, nigériaiak, szírek, algériaiak és kolumbiaiak – vásárolták meg.
Az ügy különösen érzékeny politikai következményekkel járhat, mivel a hatóságok szerint ukrán állampolgárok is éltek a hamis papírokkal, először a koronavírus-járvány idején, majd a háború kitörése után – köztük olyan férfiak is, akik így menekültek el a katonai behívás elől.