Orbán Viktor olyan társaságban érkezett a mai válogatott meccsre, ahogy még soha + videó

„Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a mai Örményország–Magyarország futballvilágbajnoki selejtező előtt a közösségi oldalán. A kormányfő azt is elárulta, hogy ez az első olyan focimeccs, amelyet unokájával együtt néz meg.

Röviddel ezután a miniszterelnök egy videót tett ki a közösségi oldalára, melyhez kísérőszövegként annyit fűzött: „Nem lehet elég korán kezdeni!” A videóban az látható, hogy Orbán Viktor az egyik unokájával a mérkőzésre tart. Ezután a kormányfő felidézte: a falusi meccsekre már nem emlékszik, de oda egész kiskorában kiviszik az embert, Alcsúton laktak, és ott minden hétvégén meccs volt. Komoly meccsre – ami azt jelenti, hogy Budapestre –, kettős rangadóra ment az 1960-as vagy az 1970-es évek elején. Annak a menetrend szerinti buszjáratnak a sofőrjét, amivel iskolába járt Felcsút és Vértesacsa között, Schmidt Józsefnek hívták, és „megveszekedett Vasas-szurkoló volt”.

A sofőr egyszer rávette Orbán Viktor édesapját, aki nem igazán járt meccsekre, hogy vigye el a fiát a kettős rangadóra, és a kormányfő így került Vasas-szurkolóként a stadionba először.

– Kettős rangadó, de az évszámra már nem emlékszem – zárta a videót a miniszterelnök.