Rendkívüli

Két támadónk is megszerezte első válogatott gólját, győzött a magyar válogatott

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Orbán Viktor olyan társaságban érkezett a mai válogatott meccsre, ahogy még soha + videó
Orbán ViktorAlcsútfocimeccsfociminiszterelnökMagyarországunokaÖrményország

Orbán Viktor olyan társaságban érkezett a mai válogatott meccsre, ahogy még soha + videó

A miniszterelnök egy kedves gyermekkori emlékét is felidézte.

Munkatársunktól
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala2025. 10. 11. 19:46
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a mai Örményország–Magyarország futballvilágbajnoki selejtező előtt a közösségi oldalán. A kormányfő azt is elárulta, hogy ez az első olyan focimeccs, amelyet unokájával együtt néz meg.

Röviddel ezután a miniszterelnök egy videót tett ki a közösségi oldalára, melyhez kísérőszövegként annyit fűzött: „Nem lehet elég korán kezdeni!” A videóban az látható, hogy Orbán Viktor az egyik unokájával a mérkőzésre tart. Ezután a kormányfő felidézte: a falusi meccsekre már nem emlékszik, de oda egész kiskorában kiviszik az embert, Alcsúton laktak, és ott minden hétvégén meccs volt. Komoly meccsre – ami azt jelenti, hogy Budapestre –, kettős rangadóra ment az 1960-as vagy az 1970-es évek elején. Annak a menetrend szerinti buszjáratnak a sofőrjét, amivel iskolába járt Felcsút és Vértesacsa között, Schmidt Józsefnek hívták, és „megveszekedett Vasas-szurkoló volt”. 

A sofőr egyszer rávette Orbán Viktor édesapját, aki nem igazán járt meccsekre, hogy vigye el a fiát a kettős rangadóra, és a kormányfő így került Vasas-szurkolóként a stadionba először. 

– Kettős rangadó, de az évszámra már nem emlékszem – zárta a videót a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor unokájával ment a magyar válogatott futballmérkőzésére (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBrüsszel

Változnak az idők…

Bayer Zsolt avatarja

…de még mennyire!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu