A Duracell-megváltó nem más, mint egy műanyag kádergyerek

Hont András Facebook: „Nem, nem az különbözteti meg Schiffer Andrást a Duracell-megváltótól, hogy makulátlanabbak a felmenői, hanem az, hogy soha, de soha nem hivatkozott a családjára, hogy ezért előnyt/népszerűséget/lájkot szerezzen (legföljebb sztorizott róla, ha kellett kegyetlenül), a másik viszont még az egyetemi vizsgáin is előkelő származásával nyomult. Senki ne várjon tőlem elfogulatlanságot, meg ne sápítozzon ájtatoskodva, hogy milyen csúnya jelzőkkel illetem a "legnagyobb ellenzéki párt elnökét", mely tény amúgy önmagában lemoshatatlan szégyen az ún. ellenzéki közvéleménynek. Az ember fuldoklik a dühtől, hogy mit képzel magáról ez a műanyag kádergyerek. Schiffert 35 éve ismerem, és a barátom. Nem kell vele egyetérteni, nem kell, hogy bárkinek tetsszen, amit tesz vagy mond, mi is vesztünk össze számtalanszor, de az egyik legtisztességesebb ember, akit ismerek. Ez meg, ez meg... hagyjuk.”
Így írnak ők – Október 27., délután