Így írnak ők – Október 30., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Gy. Németh Erzsébet, Toroczkai László, Nagy Attila Tibor, Deák Dániel és Balassa Tamás gondolataiból tallózunk.
Így írnak ők – Október 29., délután
A ma délelőtti idézetgyűjteményben Gy. Németh Erzsébet, Toroczkai László, Nagy Attila Tibor, Deák Dániel és Balassa Tamás gondolataiból tallózunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.