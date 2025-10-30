Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 30. 15:04

Így írnak ők – Október 30., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Raskó György, Bartus László, Kötter Tamás, Hont András és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Raskó György

Úgy gondolta Raskó, két legyet üt egycsapásra

Bartus László

Egy hiedelem összeomlásának vagyunk szemtanúi

Kötter Tamás

Némtország utolsó évszázada

Hont András

Ne féljetek, hülyét csinálni magtokból!

Bálint Botond

A tiszások most is csak néznek bután

Így írnak ők

Véleményváró

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

