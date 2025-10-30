Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A lincselő kommentszekció és a pöcegödör + videó

Mélységesen felháborította kollégáinkat, hogy a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatain töltötte ki a dühét a Tisza-szekta kommentszekciója, akik már mielőtt tudták volna, hogy kik az áldozatok, azt írták, remélik, hogy fideszes szavazók voltak. Bayer kiemelte, hogy két gyermek is van az áldozatok között, és durva, lesújtó hozzászólásokat idézett. Hozzátette azt is, hogy

a rendszerváltáskor senkiben sem merült fel, hogy a kommunista éra akkor még élő brutális alakjait bárki is fel akarta volna akasztani, nem volt lincshangulat, ellenben most a tiszások mindenkivel ezt tennék, akik nem az ő táborukhoz tartoznak,

még azt az idős nénit is, aki vasárnap gyöngyöző húslevest főz. Hogy kik lehetnek ezek a lelketlen emberek, erről is megvolt a véleményük. Ambrózy keményebbet is bedobott, szerinte ha a Kispest-szurkolók közül valaki azt mondaná, hogy az elhunytak a Vasashoz tartoztak és pikírt megjegyzést tenne hozzá, a sajátja úgy megruháznák, hogy két hétig nem tudna lábra állni.

Részletesen kielemezték, hogy kik azok a prolik, lényegében újgazdag prolik, akik már Pintér Béla színházi előadásaira járnak, ahol Schmitt Mária agyonverését játsszák el.

Természetesen nem mentek el szó nélkül az energiakérdések mellett sem, valamint Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök jövő heti találkozóját is szétszálazták, valamint azt is, hogy az uniós vezetők a két ország vezetőjének kapcsolatára hogyan szoktak reagálni.