Bayer ZsoltTisza PártAmbrózyOrbán ViktorpodcastMagyar Péter

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – A lincselő kommentszekció és a pöcegödör + videó

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 19:22

A kenyai repülőbaleset halálos áldozatain, köztük elhunyt gyermekeken gúnyolódnak a tiszás kommentelők, mert remélik, hogy fideszesek voltak, és ezek a kommunikációs térben rejtőzködő emberek nem mellékesen minden kormánypárti szimpatizánst felkoncolnának. Pöcegödörré változik az emberiség időről időre? Mit akarnak a Tisza-vezér szakértői? Miért sarcolnák meg a magyar lakosságot Magyar Péterék? Több energiavezeték jobb, mint egy. Mindezek mellett a jövő heti Orbán Viktor–Donald Trump-találkozóról is kifejtette véleményét politikailag inkorrekt műsorunkban, a Pikkben Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mélységesen felháborította kollégáinkat, hogy a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatain töltötte ki a dühét a Tisza-szekta kommentszekciója, akik már mielőtt tudták volna, hogy kik az áldozatok, azt írták, remélik, hogy fideszes szavazók voltak. Bayer kiemelte, hogy két gyermek is van az áldozatok között, és durva, lesújtó hozzászólásokat idézett. Hozzátette azt is, hogy 

a rendszerváltáskor senkiben sem merült fel, hogy a kommunista éra akkor még élő brutális alakjait bárki is fel akarta volna akasztani, nem volt lincshangulat, ellenben most a tiszások mindenkivel ezt tennék, akik nem az ő táborukhoz tartoznak,

 még azt az idős nénit is, aki vasárnap gyöngyöző húslevest főz. Hogy kik lehetnek ezek a lelketlen emberek, erről is megvolt a véleményük. Ambrózy keményebbet is bedobott, szerinte ha a Kispest-szurkolók közül valaki azt mondaná, hogy az elhunytak a Vasashoz tartoztak és pikírt megjegyzést tenne hozzá, a sajátja úgy megruháznák, hogy két hétig nem tudna lábra állni.

Részletesen kielemezték, hogy kik azok a prolik, lényegében újgazdag prolik, akik már Pintér Béla színházi előadásaira járnak, ahol Schmitt Mária agyonverését játsszák el. 

Természetesen nem mentek el szó nélkül az energiakérdések mellett sem, valamint Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök jövő heti találkozóját is szétszálazták, valamint azt is, hogy az uniós vezetők a két ország vezetőjének kapcsolatára hogyan szoktak reagálni. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.