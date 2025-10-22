Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Akit elragadott a képzelete

Ambrózy Áron
2025. 10. 22. 7:45
Ambrózy Áron Facebook: „Nem tudom, miért, de Mérő Veráról mindig az jut eszembe, ha ő lett volna Sámson Delilája, akkor az előbbi nem szamárállkapoccsal üti agyon az előpalesztín őslakosokat.”


 

