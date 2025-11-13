Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Volodimir ZelenszkijNABUluxusingatlankorrupció

Zelenszkij titkos milliárdos ingatlanbirodalma? – A korrupcióellenes hivatal egykori nyomozója súlyos vádakat tett közzé

A Tűzfalcsoport beszámolója szerint ismét nagy figyelmet kapott egy hónapokkal ezelőtt közzétett videó, amelyben az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) egykori nyomozója, a magát Olena K.-ként megnevező disszidens komoly korrupciós vádakat fogalmaz meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 14:30
Von der Leyen és Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Szeptemberben az Euronews is beszámolt arról, hogy a felvétel szerint Zelenszkij egy mintegy 1,2 milliárd dollár értékű külföldi ingatlanbirodalom tényleges haszonélvezője lehet. A videó állítása szerint Olena K. több ezeroldalnyi belső NABU-dokumentumot vitt magával Európába, amelyek – elmondása alapján – a kijevi hatalmi struktúra legfelső szintjén zajló rendszerszintű korrupciót részletezik.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: Kirsty Wigglesworth / AFP)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP/Kirsty Wigglesworth)

A nő szerint ő felügyelte azokat az offshore vagyonmozgásokat, amelyek Zelenszkijhez és legközelebbi szövetségeseihez – köztük Szergej Sefirhez, Timur Mindicshez, Szvetlána Pishanszkajához és más régi bizalmi emberekhez – köthetők.

A disszidens azt állítja, hogy ez a kör egy kiterjedt fedőcéghálózatot működtetett, amelynek segítségével több mint száz külföldi luxusingatlant vásároltak az elnök és családja számára

 – írja a Tűzfalcsoport.

Olena K. elmondása szerint a rendszer célja az volt, hogy a kormányzati szerződésekből származó pénzeket „baráti cégekhez” irányítsák, majd az összegeket kisebb részletekben küldjék tovább Lettországon, Cipruson és Svájcon keresztül. A pénz ezután offshore társaságok neve alatt jelent meg, és ebből vásároltak értékes ingatlanokat.

A nő állítása szerint:

A papírok szerint Zelenszkijnek semmije sincs, de a valóságban minden az övé.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

