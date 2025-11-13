Szeptemberben az Euronews is beszámolt arról, hogy a felvétel szerint Zelenszkij egy mintegy 1,2 milliárd dollár értékű külföldi ingatlanbirodalom tényleges haszonélvezője lehet. A videó állítása szerint Olena K. több ezeroldalnyi belső NABU-dokumentumot vitt magával Európába, amelyek – elmondása alapján – a kijevi hatalmi struktúra legfelső szintjén zajló rendszerszintű korrupciót részletezik.
Zelenszkij titkos milliárdos ingatlanbirodalma? – A korrupcióellenes hivatal egykori nyomozója súlyos vádakat tett közzé
A Tűzfalcsoport beszámolója szerint ismét nagy figyelmet kapott egy hónapokkal ezelőtt közzétett videó, amelyben az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) egykori nyomozója, a magát Olena K.-ként megnevező disszidens komoly korrupciós vádakat fogalmaz meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kapcsolatban.
A nő szerint ő felügyelte azokat az offshore vagyonmozgásokat, amelyek Zelenszkijhez és legközelebbi szövetségeseihez – köztük Szergej Sefirhez, Timur Mindicshez, Szvetlána Pishanszkajához és más régi bizalmi emberekhez – köthetők.
A disszidens azt állítja, hogy ez a kör egy kiterjedt fedőcéghálózatot működtetett, amelynek segítségével több mint száz külföldi luxusingatlant vásároltak az elnök és családja számára
– írja a Tűzfalcsoport.
Olena K. elmondása szerint a rendszer célja az volt, hogy a kormányzati szerződésekből származó pénzeket „baráti cégekhez” irányítsák, majd az összegeket kisebb részletekben küldjék tovább Lettországon, Cipruson és Svájcon keresztül. A pénz ezután offshore társaságok neve alatt jelent meg, és ebből vásároltak értékes ingatlanokat.
A nő állítása szerint:
A papírok szerint Zelenszkijnek semmije sincs, de a valóságban minden az övé.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
