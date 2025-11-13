Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Karácsony GergelySzentkirályi AlexandraBudapest Brand

Karácsony Gergelynek az egyezkedés helyett normálisan kéne irányítani a várost + videó

– Nem „megegyezni” kell a kormánnyal, hanem normálisan irányítani a várost, és ha nem megy, akkor segítséget kell kérni – mutatott rá Karácsony Gergely városvezetése kapcsán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta: még maga a főpolgármester is tudja, hogy rosszul vezette a várost az elmúlt hat évben, erre tökéletes példa a Budapest Brand-botrány.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 14:57
Karácsonyék elherdálták a főváros összes pénzét, bírósági ítéletekről tájékoztatják félre a budapestieket és tíz körömmel kapaszkodnak a székükbe, mert tudják: rosszul kormányozták Budapestet az elmúlt hat évben – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott: erre bizonyíték a Budapest Brand-botrány is.

– Nem „megegyezni” kell a kormánnyal, hanem normálisan irányítani a várost, és ha nem megy, akkor segítséget kell kérni – mutatott rá. Mint korábban beszámoltunk róla, milliós prémiumokra, luxushotelekben bérelt parkolóhelyekre, soha be nem mutatott színházi koncepciókra és politikai kötődésű megbízásokra derült fény a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vizsgálóbizottsági jelentéséből. Szentkirályi Alexandra szerint mindez csak a jéghegy csúcsa, és Karácsony Gergelynek azonnali feljelentést kellene tennie, valamint el kellene indítania a fővárosi cégek teljes körű átvilágítását is.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)


