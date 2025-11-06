Szentkirályi AlexandracsődKarácsony GergelyBudapestbotrány

Szentkirályi Alexandra: Karácsony alkalmatlansága miatt csődölt be Budapest

Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely megint hazudik a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a főpolgármester valójában saját alkalmatlanságát próbálja palástolni, miután Gyurcsány emberei kirabolták a fővárosi cégeket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 06. 18:02
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony a bírósági döntés mögé bújva próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy saját alkalmatlansága és felelőtlen városvezetése vitte csődbe a fővárost – jelentette ki a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra élesen bírálta a főpolgármester azon állítását, miszerint a csekket nem kell befizetni, mert az inkasszózott összeg a fővárosnak nem jár vissza. Kiemelte, hogy 

a valóságban a bíróság csak a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjáról döntött.

 

Szó nincs arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás jogtalan lenne, vagy hogy a fővárosnak az eddig beszedett szolidaritási hozzájárulás visszajárna

– szögezte le bejegyzésében a frakcióvezető, hozzátéve, hogy: 

a főpolgármester most csak a saját alkalmatlansága és felelőtlen városvezetése porát veri el a budapestieken és a főváros dolgozóin.


Csordultig volt a kassza, mégis csődbe vitték a várost


Szentkirályi emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely százmilliárdokkal, csordultig telt kasszával vette át a főváros irányítását, mostanra azonban a város mégis „becsődölt”. A katasztrofális pénzügyi helyzet oka szerinte egyértelmű: a főpolgármester alkalmatlansága és az, hogy „korrupt Gyurcsány-emberekkel rabolták szét a főváros cégeit” – amire példaként hozta fel az elmúlt hetekben napvilágot látott Budapest Brand-botrányt.

 

Elszórtak ötvenmilliárdot Rákosrendezőre


Szentkirályi Alexandra bírálta azt is, hogy a városvezetés a főváros valós problémáinak megoldása helyett másra pazarolja a budapestiek pénzét. Kiemelte, hogy Karácsonyék Magyar Péterrel együtt elszórtak 50 milliárdot a rákosrendezői szeméttelepre, ahelyett, hogy a hajléktalanság helyzetével, lakhatással és a főváros pénzügyi helyzetének orvoslásával törődtek volna.

A főpolgármesternek és a városvezetésnek nem a BKV önkényes leállításával és sztrájkkal kellene fenyegetőznie, zsarolnia a budapestieket, hanem a kijelölt átvilágítási biztos munkáját támogatnia, hogy közös megoldást találjon a kormánnyal Budapest pénzügyi helyzetére. Ha egy városban megáll az élet, azért a főpolgármestere a felelős

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Karácsony Gergely csütörtöki sajtótájékoztatóján a főváros fizetésképtelenségének rémképét festette fel a budapesti Városházán. A főpolgármester a Kúria friss ítéletére hivatkozva a kormány „törvénytelen” elvonásairól beszélt ahelyett, hogy a városvezetés felelősségét vette volna számba, és inkább politikai támadásként igyekezett beállítani a helyzetet. Mindemellett igyekezett bagatellizálni a Budapest Brand botrányt is.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbíró

A bírói függetlenségről

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu