Szentkirályi Alexandra: Karácsony alkalmatlansága miatt csődölt be Budapest

Karácsony a bírósági döntés mögé bújva próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy saját alkalmatlansága és felelőtlen városvezetése vitte csődbe a fővárost – jelentette ki a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra élesen bírálta a főpolgármester azon állítását, miszerint a csekket nem kell befizetni, mert az inkasszózott összeg a fővárosnak nem jár vissza. Kiemelte, hogy

a valóságban a bíróság csak a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjáról döntött.

Szó nincs arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás jogtalan lenne, vagy hogy a fővárosnak az eddig beszedett szolidaritási hozzájárulás visszajárna

– szögezte le bejegyzésében a frakcióvezető, hozzátéve, hogy:

a főpolgármester most csak a saját alkalmatlansága és felelőtlen városvezetése porát veri el a budapestieken és a főváros dolgozóin.



Csordultig volt a kassza, mégis csődbe vitték a várost



Szentkirályi emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely százmilliárdokkal, csordultig telt kasszával vette át a főváros irányítását, mostanra azonban a város mégis „becsődölt”. A katasztrofális pénzügyi helyzet oka szerinte egyértelmű: a főpolgármester alkalmatlansága és az, hogy „korrupt Gyurcsány-emberekkel rabolták szét a főváros cégeit” – amire példaként hozta fel az elmúlt hetekben napvilágot látott Budapest Brand-botrányt.

Elszórtak ötvenmilliárdot Rákosrendezőre



Szentkirályi Alexandra bírálta azt is, hogy a városvezetés a főváros valós problémáinak megoldása helyett másra pazarolja a budapestiek pénzét. Kiemelte, hogy Karácsonyék Magyar Péterrel együtt elszórtak 50 milliárdot a rákosrendezői szeméttelepre, ahelyett, hogy a hajléktalanság helyzetével, lakhatással és a főváros pénzügyi helyzetének orvoslásával törődtek volna.

A főpolgármesternek és a városvezetésnek nem a BKV önkényes leállításával és sztrájkkal kellene fenyegetőznie, zsarolnia a budapestieket, hanem a kijelölt átvilágítási biztos munkáját támogatnia, hogy közös megoldást találjon a kormánnyal Budapest pénzügyi helyzetére. Ha egy városban megáll az élet, azért a főpolgármestere a felelős

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.