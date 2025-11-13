Exkluzív felvételen, ahogy riadóztatták Litvániában a magyar Gripeneket

Negyedik alkalommal települtek a magyar Gripenek a litvániai Siauliai légibázisára, ahol négy hónapon át védték a három balti nemzet légterét, a spanyol és olasz nemzetek gépeivel – hívta fel a figyelmet legújabb videójában a Combatant Blog. A haditechnikával foglalkozó szakportálnak lehetősége volt részt venni a Gripenek egyik próbariasztásán, amelyről exkluzív videókat közölt a YouTube-csatornáján.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, augusztus 1-jétől további három ország légterét védik a Magyar Honvédség Gripen vadászrepülőgépei, mivel a NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójának keretében, a spanyol légierővel közösen átvette hazánk a lengyel és a román légierőtől a balti államok, vagyis Észtország, Lettország és Litvánia légterének felügyeletét. Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, december 1-jéig látja el ezt a feladatot. A Combatant Blog által készített videót alább tudja megtekinteni: