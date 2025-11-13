Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Magyar Honvédség (MH)JAS 39 Gripenbalti államok

Exkluzív felvételen, ahogy riadóztatták Litvániában a magyar Gripeneket

A honvédség vadászgépei december elsejéig védik a balti légteret.

Magyar Nemzet
Forrás: Combatant Blog2025. 11. 13. 14:38
Negyedik alkalommal települtek a magyar Gripenek a litvániai Siauliai légibázisára, ahol négy hónapon át védték a három balti nemzet légterét, a spanyol és olasz nemzetek gépeivel – hívta fel a figyelmet legújabb videójában a Combatant Blog. A haditechnikával foglalkozó szakportálnak lehetősége volt részt venni a Gripenek egyik próbariasztásán, amelyről exkluzív videókat közölt a YouTube-csatornáján. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, augusztus 1-jétől további három ország légterét védik a Magyar Honvédség Gripen vadászrepülőgépei, mivel a NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójának keretében, a spanyol légierővel közösen átvette hazánk a lengyel és a román légierőtől a balti államok, vagyis Észtország, Lettország és Litvánia légterének felügyeletét. Magyarország vezető nemzetként négy hónapig, december 1-jéig látja el ezt a feladatot. A Combatant Blog által készített videót alább tudja megtekinteni:

Borítókép: Magyar Gripenek a litván légtér felett (Forrás: YouTube/Combatant Blog)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
