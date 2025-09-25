Éles riasztás kaptak a magyar vadászgépek

Komoly helyzet alakult ki, miután reggel gyakorlatra indult két magyar Gripen vadászgép. A gépek gyakorlat közben hirtelen éles riasztást kaptak –tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Honvédelmi Minisztérium.
Egy öt gépből álló orosz katonai köteléket észleltek, amelyet azonosítottak, és elkísértek Lettország partjaitól mintegy 70 kilométerre, a tenger felett.
A gépek Kalinyingrádból tartottak Oroszország felé. A kötelékben egy Szu–30-as, egy Szu–35-ös és három MiG–31-es repülő volt. Az orosz gépek nem sértették meg a balti országok légterét, de nem adtak le repülési tervet, nem használtak azonosító jelet és nem tartottak kapcsolatot a légi irányítással.
Emiatt kellett a NATO erőinek a közelükbe repülni. A magyar Gripenek az azonosítás után visszatértek litvániai bázisukra.
A Baltikumban szolgáló magyar egység négy Gripennel látja el a légtérvédelmet, és az augusztus 1-jei kezdés óta ez volt a kilencedik éles riasztásuk.