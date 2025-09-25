Éles riasztás kaptak a magyar vadászgépek

Komoly helyzet alakult ki, miután reggel gyakorlatra indult két magyar Gripen vadászgép. A gépek gyakorlat közben hirtelen éles riasztást kaptak –tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Honvédelmi Minisztérium.

Egy öt gépből álló orosz katonai köteléket észleltek, amelyet azonosítottak, és elkísértek Lettország partjaitól mintegy 70 kilométerre, a tenger felett.

A gépek Kalinyingrádból tartottak Oroszország felé. A kötelékben egy Szu–30-as, egy Szu–35-ös és három MiG–31-es repülő volt. Az orosz gépek nem sértették meg a balti országok légterét, de nem adtak le repülési tervet, nem használtak azonosító jelet és nem tartottak kapcsolatot a légi irányítással.

Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace



🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025

Emiatt kellett a NATO erőinek a közelükbe repülni. A magyar Gripenek az azonosítás után visszatértek litvániai bázisukra.

A Baltikumban szolgáló magyar egység négy Gripennel látja el a légtérvédelmet, és az augusztus 1-jei kezdés óta ez volt a kilencedik éles riasztásuk.