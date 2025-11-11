Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 11. 15:12

Így írnak ők – November 11., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Pottyondy Edina, Batka Zoltán, Parászka Boróka, Susánszky Mátyás és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk. 

Összes idézet

Pottyondy Edina

„Eljátszani a legkreténebb Trump-rajongó rednecket”

Batka Zoltán

Az „újságíró”, az állampárt „csőcseléke” és „oroszcsicskásai”

Parászka Boróka

„Most szelíd az antifa, de régen valódi harcok voltak”

Susánszky Mátyás

Ez a kereszténység kiírtásának két szélső értéke

Jeszenszky Zsolt

Az egyre súlyosbodó iszlamizáció

Így írnak ők

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 11., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 11., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 10., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 10., délelőtt

Véleményváró

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekkormány

A legnagyobb Fidesz-győzelem jön

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekegyház

Négy férfi „házasságának” megáldása

Bayer Zsolt avatarja

Dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter, Szemerei János evangélikus püspök urak figyelmébe.

