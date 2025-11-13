Rendkívüli

Látványos tanulmány vetíti előre a Peugeot következő kisautóját

A Polygon legfontosabb újdonsága a formanyelven kívül a változó áttételű elektromos kormányzás.

2025. 11. 13. 14:41
A hűtőrács csíkjai is a 205-öst idézik meg Forrás: Peugeot
A Peugeot szerint a Polygon, azaz Sokszög nevű koncepcióautó feladata, hogy bemutassa a francia márka jövőbeli sorozatgyártású autóiban megjelenő következő generációs technológiákat. Egy biztos: 

ha tényleg ilyen lesz a következő 208-as, akkor gyökeresen eltér majd a jelenlegitől.

Az alig négy méter hosszú tanulmányautó téglalap alakú kormánykerékkel rendelkezik, amely kulcsfontosságú eleme lesz a Peugeot i-Cockpit műszerfalak következő változatánál. Ez a volán mechanikusan nem kapcsolódik az első kerekekhez, hanem csak elektronikus jeleket továbbít a kormányzott kerekekhez.

Peugeot Polygon
Nehéz kitalálni, hogy is kellene fogni ez a kormányt
Fotó: Peugeot

A fizikai kormányoszlop elhagyása teret szabadított fel,

ami lehetőséget biztosított a belső elrendezés teljes újragondolására: a kormánykerék magasan helyezkedik el és nincs is hagyományos műszerfal. Ehelyett az információk kivetülnek ki a szélvédőre, így a kijelzőfelület a megszokottnál két-háromszor nagyobb, 31 colos.

Peugeot Polygon
Ez itt a műszerfal hűlt helye
Fotó: Peugeot

A klímaberendezés adatai egy kis képernyőn jelennek meg a középkonzolon található, iDrive-stílusú tekerőgomb felett. Alacsony sebességnél 

az elektronikus kormánymű a két végpont között egy egészet sem fordul,

vagyis háromszor direktebb, mint a jelenlegi 208-asé. A Peugeot szerint a kormánymű gyorsasága „hiperagilitást” kölcsönöz a kiskocsinak, viszont nagy sebességnél a rendszer automatikusan lassítja a reakcióidőt a nagyobb stabilitás érdekében.

Peugeot Polygon
Könnyen cserélhetőek az ülések
Fotó: Peugeot

Hagyományos ülések sincsenek, a versenystílusú, piros ülések 3D nyomtatott héjakból és nagy méretű, védőbevonattal ellátott, öntött habszivacs darabokból állnak. Ezek percek alatt kicserélhetők, elméletileg lehetővé téve a tulajdonosok számára, hogy tetszés szerint megváltoztassák a dizájnt vagy a színeket. Figyelemre méltó, hogy a Polygon egy háromajtós ferdehátú, szemben a mai 208-assal, amely csak ötajtósként kapható.

Peugeot Polygon
Szinte biztos, hogy a sirályszárnyas ajtók hogy nem maradnak meg a sorozatgyártású verzión
Fotó: Peugeot

Bár valószínűtlen, hogy sorozatgyártásba kerülne, a koncepcióautó „XXL” méretű sirályszárnyas ajtajai megkönnyítik az utastérbe való beszállást és csökkentik a szükséges alkatrészek számát. A szélvédő a lehető legalacsonyabban és legelőrébb helyezkedik el, hogy javítsa a kilátást és több természetes fényt engedjen be; az üvegezés a Polygon teljes tetején és csomagtérajtaján végighúzódik.

Peugeot Polygon
Nincs B oszlop, ami megkönnyíti a beszállást
Fotó: Peugeot

Az orr-részen a Peugeot az „oroszlánkarmos” világítástechnikájának új értelmezését mutatja be LED-es fénysávokkal, amelyek az autó teljes szélességén végigfutnak. A hátsó a 205 GTi-ére emlékeztet a lapos kialakításával és a jellegzetes, négyzet alakú lámpákkal. A C oszlop szintén a legendás elődre utal, annak rombusz alakú jelvényeit LED-lámpákként képzelve újra, amelyek a töltöttségi szintet jelzik.

Peugeot Polygon
Végre valami újat találtak ki a Peugeot formatervezői
Fotó: Peugeot

Még nem árulta el a Peugeot, hogy mikor kerül gyártásba a következő 208, de azt közölte, hogy 

a „steer by wire” elektromos kormányvezérlés 2027-től lesz elérhető a szériamodellekben.

Ez arra utal, hogy a technológia az új 208-asban is megjelenhet, amelynek cseréje körülbelül akkoriban lesz esedékes. A kizárólag elektromos hajtással érkező következő 208-as lesz az első modell, amely a Stellantis új STLA Small architektúrájára épül. Később sok testvérmodell, például a következő Opel Corsa is ezt fogja kapni. A 208-ast és a Corsát továbbra is a Stellantis zaragozai üzemében, Spanyolországban fogják gyártani. 

Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
Peugeot Polygon
1/16 Peugeot Polygon

 

 

