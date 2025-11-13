Látványos tanulmány vetíti előre a Peugeot következő kisautóját

A Peugeot szerint a Polygon, azaz Sokszög nevű koncepcióautó feladata, hogy bemutassa a francia márka jövőbeli sorozatgyártású autóiban megjelenő következő generációs technológiákat. Egy biztos:

ha tényleg ilyen lesz a következő 208-as, akkor gyökeresen eltér majd a jelenlegitől.

Az alig négy méter hosszú tanulmányautó téglalap alakú kormánykerékkel rendelkezik, amely kulcsfontosságú eleme lesz a Peugeot i-Cockpit műszerfalak következő változatánál. Ez a volán mechanikusan nem kapcsolódik az első kerekekhez, hanem csak elektronikus jeleket továbbít a kormányzott kerekekhez.

Nehéz kitalálni, hogy is kellene fogni ez a kormányt

Fotó: Peugeot

A fizikai kormányoszlop elhagyása teret szabadított fel,

ami lehetőséget biztosított a belső elrendezés teljes újragondolására: a kormánykerék magasan helyezkedik el és nincs is hagyományos műszerfal. Ehelyett az információk kivetülnek ki a szélvédőre, így a kijelzőfelület a megszokottnál két-háromszor nagyobb, 31 colos.

Ez itt a műszerfal hűlt helye

Fotó: Peugeot

A klímaberendezés adatai egy kis képernyőn jelennek meg a középkonzolon található, iDrive-stílusú tekerőgomb felett. Alacsony sebességnél

az elektronikus kormánymű a két végpont között egy egészet sem fordul,

vagyis háromszor direktebb, mint a jelenlegi 208-asé. A Peugeot szerint a kormánymű gyorsasága „hiperagilitást” kölcsönöz a kiskocsinak, viszont nagy sebességnél a rendszer automatikusan lassítja a reakcióidőt a nagyobb stabilitás érdekében.

Könnyen cserélhetőek az ülések

Fotó: Peugeot

Hagyományos ülések sincsenek, a versenystílusú, piros ülések 3D nyomtatott héjakból és nagy méretű, védőbevonattal ellátott, öntött habszivacs darabokból állnak. Ezek percek alatt kicserélhetők, elméletileg lehetővé téve a tulajdonosok számára, hogy tetszés szerint megváltoztassák a dizájnt vagy a színeket. Figyelemre méltó, hogy a Polygon egy háromajtós ferdehátú, szemben a mai 208-assal, amely csak ötajtósként kapható.

Szinte biztos, hogy a sirályszárnyas ajtók hogy nem maradnak meg a sorozatgyártású verzión

Fotó: Peugeot

Bár valószínűtlen, hogy sorozatgyártásba kerülne, a koncepcióautó „XXL” méretű sirályszárnyas ajtajai megkönnyítik az utastérbe való beszállást és csökkentik a szükséges alkatrészek számát. A szélvédő a lehető legalacsonyabban és legelőrébb helyezkedik el, hogy javítsa a kilátást és több természetes fényt engedjen be; az üvegezés a Polygon teljes tetején és csomagtérajtaján végighúzódik.