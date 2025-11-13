Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Brutális karambolt okozott a Balatonnál egy fiatal sofőr + videó

Jelentősen túllépte a megengedett sebességhatárt egy fiatal férfi 2023 augusztusában, két kocsival is karambolozott Sóstónál. A balesetben ketten sérültek meg súlyosan, míg a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 14:53
Vádat emeltek egy fiatal férfi ellen, aki azért okozott balesetet, mert jelentősen túllépte a megengedett sebességhatárt és nem tartotta be a követési távolságot – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Somogy Vármegyei Főügyészség.

A vádlott 2023 augusztusában Sóstó irányából közlekedett a 7-es főúton Siófok felé három utasával legalább óránként 148 kilométeres sebességgel, amikor az előtte haladók lassítani kezdtek, mivel a jobbra lévő, tilos jelzésű vasúti átjáró felé kanyarodók sora feltorlódott.

A férfi a jelentős sebességtúllépés mellett a biztonságos követési távolságot sem tartotta meg, így fékezése ellenére az előtte sávot váltani készülő, pusztán 5 kilométeres sebességgel haladó jármű hátsó részének, majd frontálisan a másik sávban vele szemben közlekedő autó elejének ütközött.

A balesetben ketten sérültek meg súlyosan, míg a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett.

A Kaposvári Járási Ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés büntetést és közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott a fiatal férfival szemben.

Borítókép: Biztonsági kamerafelvétel a balesetről (Forrás: YouTube)


