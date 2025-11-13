Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 11. 13. 7:05

Így írnak ők – November 13., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Hargitai Miklós, Farkas Dezső, Vona Gábor, Fodor Gábor és Németh Balázs gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Hargitai Miklós

Itt felmérés, ott kutatás – erről ennyit...

Farkas Dezső

A Tisza egyik volt vezetőjének súlyos felvetései az adat-ügy miatt

Vona Gábor

Vona óvatos kis kokija Magyar Péternek

Fodor Gábor

„Az atlanti világ az a közösség, akihez tartozunk”

Németh Balázs

Újabb merényletet követ el Brüsszel Európa ellen!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 13., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 12., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 12., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – November 11., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbotrány

A békésiek nem kérnek az árulóból

avatarja
idezojelekBBC

A BBC függetlensége a sírba szállt

avatarja
idezojelekvilágkormány

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

avatarja
idezojelekWashington

Narancssárga nyakkendőben

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.