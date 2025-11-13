Holtan került elő a mezítláb eltűnt magyar férfi Hollandiában

November 6-án reggel indult útnak az a magyar állampolgár, akit napokig kerestek, végül holtan került elő Hollandiában. K. Attilát utoljára Heijen Hoofdstraat közelében látták, amikor éppen mezítláb vágott át egy kerten. Sem iratok, sem pénz, sem a mobilja nem volt nála – írta meg az Origo.

Képünk illusztráció (Fotó: KoolShooters/Pexels)

Családja azonnal értesítette a holland rendőrséget a férfi eltűnéséről, emellett rokonai és barátai több közösségi felületen is posztoltak róla, hátha látja valaki és segít a megtalálásában.

Testvére szerint az eltűnése napján bordó tréningnadrág és világosszürke felső volt rajta.

Azt írta róla, hogy 165–170 centiméter, kopasz, kezeit több tetoválás díszíti, nyakán pedig egy hatalmas rajzolt csillagot visel.

Holtan került elő

November 10‐én érkezett a hír: megtalálták a holttestét. Gyásza közepette lánytestvére így búcsúzott tőle:

A legnehezebb napok ezek az életemben. Megkaptam a hírt, hogy az ikertestvéremet megtalálták és azonosították. A szívem akkor ezer darabra tört.

A holland hatóságok vizsgálják az eltűnés és a haláleset körülményeit. Szerettei remélik, hogy az eljárás fényt derít arra, miként juthatott ilyen állapotba a fiatal férfi. A nő közölte, hogy a családot egyszerre több tragédia érte: Attila eltűnésével egy időben nagyapjukat is elvesztették.