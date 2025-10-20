Demkó Attila Facebook: „Miért bátor? Mert szembe megy a széllel. Kb. szó szerint olyanokat mond, amiket évek óta mondok Önöknek. Ez azért van, mert folyamatosan beszélek NATO tisztekkel, és a folyosón szinte mind ezt mondják - a teremben, a mikrofon mögött nem, de a folyosón igen. Brit NATO-tábornok kimondta, amit Kijev nem akart hallani: a Nyugat nem hajlandó meghalni Ukrajnáért. Ukrajna nem tudja legyőzni Oroszországot, ezért Kijevnek tárgyalásokat kell kezdeményeznie Moszkvával a béke feltételeiről – mondta David Richards, a brit vezérkar volt vezetője, melyet a Sztrana idézett. A NATO brit erőinek afganisztáni parancsnoka szerint Kijev illuzórikus reményt kapott nyugati szövetségeseitől, és nem lesz képes kiűzni az orosz csapatokat Ukrajna területéről a NATO segítsége nélkül, amely nem szándékozik beavatkozni a földi harcokba.”