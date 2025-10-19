Rendkívüli

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 19. 7:20

Így írnak ők – Október 19., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Tarjányi Péter, Parászka Boróka, Francesca Rivafinoli, Lánczi Tamás és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk

Tarjányi Péter

Kocsis Máté „gyarló és gyenge”

Parászka Boróka

„Perverz kegyetlenséggel való bántalmazás”

Rivafinoli Francesca

Államférfiúi attitűdök

Lánczi Tamás

Az Antifa valós célja

Szabó Gergő

Erdélyben egy nóta is revizionizmus

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

