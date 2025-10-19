Így írnak ők – Október 19., délelőtt

iszlamizmus

Iszlamisták toboroznak és terjeszkednek az egyetemeken

A Furkan-mozgalom utánpótlás-szervezete, amelyet a német alkotmányvédelmi hatóság figyel, a campus előtt szólítja meg az elsőéves hallgatókat, hogy megnyerje őket egy „iszlám civilizáció” létrehozásához.