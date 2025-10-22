Rendkívüli

Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 22. 15:12

Így írnak ők – Október 22., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Pottyondy Edina, Tarr Zoltán, Hont András, Boros Bánk Levente és Szalai Szilárd gondolataiból tallózunk

Pottyondy Edina

„Ez Orbán Viktor politikai ősélménye”

Tarr Zoltán

Tusk és Magyar két jómadár

Hont András

Magyar Péternek legyen hála!

Boros Bánk Levente

Ez a Békemenet egy lépés lesz a választási győzelemhez

Szalai Szilárd

A Néppárt, mint kőliberális soft-core kommunista szervezet

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekforradalom és szabadságharc

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekMarcos Rossi

Marco Rossi és a magas labdák

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Zsigmond Barna Pál
idezojelekBékemenet

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

