Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 23. 7:20

Így írnak ők – Október 23., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Parászka Boróka, Molnár Csaba, Apáti Bence, Skrabski Fruzsina és Németh Balázs gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Parászka Boróka

Már megint nyakunkon a románok

Molnár Csaba

„Orbán nem békét akar, hanem zsebre üzletel”

Apáti Bence

Magyar zászlójuk nincs, csak O1g-pólójuk

Skrabski Fruzsina

A szeretet felülírhat mindent

Németh Balázs

Kerekedjen felül a józan ész!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 23., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 22., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 22., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 21., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekforradalom és szabadságharc

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekMarcos Rossi

Marco Rossi és a magas labdák

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Tényleg mindig van lejjebb

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ezúttal a külhoni magyar gyerekeket vette célba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.