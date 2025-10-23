Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 23. 14:54

Így írnak ők – Október 23., délután

0

A ma délután idézetgyűjteményben Perintfalvi Rita, Dobrev Klára, Szánthó Miklós, Lánczi Tamás és Bálint Botond gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Perintfalvi Rita

„Ezek csak az erőből értenek”

Dobrev Klára

Családi bűnök, tovább vitt értékek...

Szánthó Miklós

Fellépés a nemzeti önrendelkezésért

Lánczi Tamás

„A mai birodalom slimfit pufajkásai”

Bálint Botond

A Békemenet ma egyértelműen a békéről szólt

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 23., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 23., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 22., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 22., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekforradalom és szabadságharc

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekMarcos Rossi

Marco Rossi és a magas labdák

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGyalog Galopp

Ruszimuszi üzent

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk neki, Bátor Sir Robin dalával a Gyalog galopp-ból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.