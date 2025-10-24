Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 24. 7:26

Így írnak ők – Október 24., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Ágoston László, Rónay Tamás, Kötter Tamás, Nagy Attila Tibor és Máthé Zsuzsa gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Ágoston László

„Már távolítják magukat az összeomló Fidesztől”

Rónay Tamás

„Történelmi színjáték”

Kötter Tamás

Tanácsok Fegyőrnek

Nagy Attila Tibor

Jogos kérdés Magyarról

Máthé Zsuzsa

Önmagába szerelmesedve pozőrködik

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 24., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 23., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 23., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 22., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekforradalom és szabadságharc

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekMarcos Rossi

Marco Rossi és a magas labdák

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekEurópai Unió

Újabb lejáratási akció Brüsszelből

Földi László avatarja

A tíz évvel ezelőtti, úgynevezett magyar kémügy felmelegítése része egy többlépcsős akciósorozatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.