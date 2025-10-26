Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 26. 7:42

Így írnak ők – Október 26 ., délelőtt

0

A ma délelkőtti idézetgyűjteményben Tarjányi Péter, Németh Péter, Németh Balázs, Szánthó Miklós és Vésey Kovács László gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Tarjányi Péter

Minden ország kémkedik

Németh Péter

Igazi Német(h) polbeat

Németh Balázs

„Magyart egyszer még meghívom”

Szánthó Miklós

Folyamatos csuklóztatás

Vésey Kovács László

Erőszakhullám jön Merz, meglátjátok!

Így írnak ők

Véleményváró

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekforradalom és szabadságharc

A lyukas zászló nem lehet az árulóké

G. Fodor Gábor
idezojelekminiszterelnök

Két beszéd

G. Fodor Gábor avatarja

Ha jövőre Orbán győz, azok is nyernek, akik a Tisza rendezvényén emlékeztek, mert kimaradunk a háborúból és marad a béke.

