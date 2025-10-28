Rendkívüli

Több mint 30 ezer ember „kiregisztrált” a Tisza applikációjából az adatszivárgás után

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 28. 15:06

Így írnak ők – Október 28., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Fekete-Győr András, Bartus László, Lánczi Tamás, Skrabski Fruzsina és Jeszenszky Zsolt gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Fekete-Győr András

Egy egyszerű elme fakó konteója

Bartus László

Bartus már tudja, de leginkább reméli

Lánczi Tamás

Mindent meg fognak próbálni!

Skrabski Fruzsina

A nővédelem szelektív jog

Jeszenszky Zsolt

A szekta Magyarék minden hazugságát beveszi

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 28., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 28., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 27., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 27., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekValóság

Ezt tényleg mindenkinek látnia kell!

Bayer Zsolt avatarja

Egy ócska libernyák s…ggfej megpróbálja provokálni a magyar férfit, de felsül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.