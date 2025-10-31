Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 31. 15:14

Így írnak ők – Október 31., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Jámbor András, Jakab Péter, Apáti Bence, Rákay Philip és Dezse-Zelenka Dóra gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Jámbor András

Mert Jámbor aztán tudja, mint mindent is.

Jakab Péter

Láthatóan 14. havi nyugdíj bejelentésére kitört a pánik.

Apáti Bence

Kepes, a migráció és a liberális bocsánatkérések hiánya.

Rákay Philip

„Beszéljen még jó sokat, Simonovits elvtárs!”

Dezse-Zelenka Dóra

Magyar és a szavahihetőség két, egymástól elkülönült dolog.

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekBékemenet

A Békemenet új lendületet adott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekSchmidt Mária

Schmidt Mária rituális agyonverése

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

