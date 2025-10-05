Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 05. 15:22

Így írnak ők – Október 5., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Bartus László, Francesca Rivafinoli, Nagy Attila Tibor, Mező Gábor és Deák Dániel gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Bartus László

„Ez két fideszes párt”

Rivafinoli Francesca

Velkey, a beépített ember?

Nagy Attila Tibor

Lesz-e szükségállapot?

Mező Gábor

A rettegés kora

Deák Dániel

Szívszorító

Így írnak ők

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Csodára várva: agyhalottakból zseniket, büdösszájúakból Jézus-illatúakat varázsolnak Puzsérék

Néző László avatarja

Puzsér Róbert barátai és üzletfelei eredetileg megbékélés menetet terveztek mára, azonban az események elsodorták ezt a nemes ötletet.

