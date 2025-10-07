Így írnak ők – Október 7., délután

magyarverő

Salis-ügy: Dömötör Csaba erős vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben

Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia. Azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán – jelentette ki Dömötör Csaba.