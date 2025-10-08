Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 10. 08. 7:28

Így írnak ők – Október 8., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Hadházy Ákos, Majoros Péter, Lentulai Krisztián, Pilhál Tamás és Mráz Ágoston Sámuel gondolataiból tallózunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Hadházy Ákos

Kezdődik: elcsalt választás...

Majoros Péter

Túlgondolt Bindzsisztán?

Lentulai Krisztián

Havas egy szenilis vén barom

Pilhál Tamás

Köszönöm Peti!

Mráz Ágoston Sámuel

Saját stratégia

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 8., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 7., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 7., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Október 6., délután

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUEFA

Jerikó falai

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleknemzet

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekBalczó András

Küldetés

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.