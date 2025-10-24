Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját

Vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját

Dobrev Klára
2025. 10. 24. 14:35
Dobrev Klára Facebook: „Azonnal vonják vissza Nagy Feró Kossuth-díját! Nagy Feró úgy fogalmazott a Szőlő utcai igazgató ügyéről: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?” A Szőlő utcai borzalmakról beszélt így – arról az ügyről, ahol a javítóintézet igazgatóját azzal gyanúsítják, hogy lányokat futtatott, miközben az intézményben alkalmazta őket. Emberkereskedelemről és kényszermunkáról van szó, állami gondozott, fiatal lányok kiszolgáltatottságáról – és erre egy Kossuth-díjas művész ennyit tud mondani? Milyen ember az ilyen? Ez szégyen.”


 

