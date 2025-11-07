„Görcsösen mentegetik Magyar Pétert”

Németh Balázs, Facebook: „ Kifejezetten szórakoztató, ahogy a háborúpárti, ukránbarát média ismét minden tartását és maradék szakmaiságát is feladva görcsösen mentegeti a Tisza adatbotrányának fő felelősét, Magyar Pétert. A Tisza Párt elnöke volt az, aki becsapta, megvezette, csúnyán átverte a saját támogatóit. Egy ukránok által fejlesztett, nem kellő ideig tesztelt, a legalapvetőbb biztonsági feltételeket sem teljesítő, gagyi applikációval begyűjtötte a Tisza-rajongók legérzékenyebb adatait. Meg is lett az eredménye az amatőr, felelőtlen viselkedésének: 200 ezer ember személyes adatai kikerültek az internetre, és nagy valószínűséggel az összes kint van Ukrajnában is. Szóval, a liberális propagandisták a főbűnöst mentegetik, közben hazug vádakkal igyekeznének másokat befeketíteni. Olyanokat, akiknek az ég világon semmi közük nincs a Tisza adatbotrányához.”