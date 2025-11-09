Tóta W. a recski kényszermunkatábort sírja vissza

Rákay Philip Facebook: „És te, Tóta W., ennek az infernális, gyilkos kommunista világnak az egyik legsötétebb szimbólumát, a recski kényszermunkatábort sírod vissza és nyitnád újra 2025-ben, mert szerinted a keresztény egyházaink papjai ma is ezt érdemelnék. Nem felejtjük el, Tóta W., hogy 1919-ben és 1948-ban is a hozzád hasonlóan gondolkodók vitriolba mártott, aljas, egyházellenes mondataival kezdődött, majd indult útjára a kommunista pokol. Na, ezért kellene eltakarodnod örökre a közéletből, te istentelen, sötét gazember! (Csöndben jegyzem meg, hogy egyetlen ember nem volt a Szabadsajtó Klub című műsor Tóta W. mellett ülő, roppant felvilágosult és mélyen entellektüel, haladár gyűlölködői közül – Gulyás Balázs, Stump András, Thuróczy Szabolcs -, aki hallva ezeket a vállalhatatlan mondatokat, ott az adásban faképnél hagyta volna ezt a Tóta W. nevezetűt. Egyedül Stumpfnak sikerült egy bátortalan félmondattal elhatárolódnia. És persze Magyar Péter öcsikéje, a csatorna tulajdonosa is mélyen kussol. Milyen érdekes...)”