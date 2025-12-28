Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Az igazi politikai bombák a választások előtt jönnek

Az igazi politikai bombák a választások előtt jönnek

Csizmadia Ervin
2025. 12. 28. 7:02
Best of november (11. 02.) Csizmadia Ervin, Facebook: „Hogy mi várható a 2026. évi választáson? Ugyan ki tudná megmondani?! Talán egyben lehetünk bizonyosak, hogy igazából az utolsó két hétben dől majd el a választás. Addig ugyanis – a negatív kampány keretében – még csak amolyan előártásoknak lehetünk tanúi. Ezekről persze azt hisszük, ez már maga a kampány, de távolról sem. Az előártás jellemzője, hogy olyannak tűnik, mint az igazi. De nem az. Nagyjából két napig tart a hatása, hogy aztán jöjjön helyébe egy újabb, megint csak pár napos szavatosságú valami. Ez igazi politikai bombák majd akkor jönnek, amikor az utolsó napokban már nem lesz mód hatástalanítani őket.”

